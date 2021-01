Dos agents de la Policia Municipal de Terrassa durant un control. Nebridi Aróztegui Dos agents de la Policia Municipal de Terrassa durant un control.

Cribratge massiu a la policia davant l'augment de contagis

Javier Llamas

22.01.2021 | 20:30

Per al govern municipal, no es pot parlar de brot des del punt de vista tècnic. Però l'executiu sí admet que hi ha un problema de Covid-19 a la Policia Municipal. Un augment considerable de positius i confinaments aquesta setmana ha motivat que el Consistori hagi decidit fer un cribratge massiu a la plantilla del cos local. Ahir hi havia una quinzena d'agents infectats i una quinzena més confinats. Xavier Fernández Rivero, regidor de l'àrea, va confirmar ahir les dades i la inquietud. L'edil afirma que el dilluns li van ser notificats cinc positius. El dijous li van comunicar que ja hi havia tretze. I ahir, un més. Uns quinze policies estaven confinats en els seus domicilis per haver...