Creixen els ingressats a Terrassa, amb un total de 196 pacients

L. M. / L. H.

22.01.2021 | 20:30

La pressió hospitalària a Terrassa arran de la tercera onada de la pandèmia de la Covid-19 segueix sent alta. De fet, el nombre de pacients amb coronavirus ingressats als hospitals de la ciutat ha augmentat aquests últims dies, passant d'un total de 183 malalts dimecres a 196 ahir, divendres. Tot i això, la xifra d'ingressats en unitats de cures intensives es manté estable, sent de 20 persones, onze a l'Hospital de Terrassa i nou a l'Hospital Universitari MútuaTerrassa (HUMT). De fet, l'increment total es deu a la crescuda del nombre de pacients hospitalitzats a planta, que dimecres eren 148 i ahir, 164.

En aquest sentit, l'Hospital de Terrassa informava ahir de 79 pacients Covid ingressats a planta, onze a l'UCI i cinc a domicili, quan dos dies abans eren 64, dotze i vuit, respectivament.

Pel que fa a Mútua Terrassa, ahir hi havia 85 malalts amb coronavirus ingressats a planta, pels 84 de dimecres; i nou a la unitat de cures intensives, un més que fa dos dies. Els ingressats a la unitat de semicrítics (sis) no havien variat i els pacients amb hospitalització domiciliària (un), tampoc.

Des d'aquest centre reconeixen que "en aquest moment el nivell de saturació és elevat". "Els postoperatoris de les intervencions que ho permeten s'estan fent a nivell domiciliari, amb un seguiment a domicili per part dels professionals assistencials. La resta d'activitat es manté igual, però si el nivell d'ocupació augmenta, seguint les directrius del CatSalut caldrà suspendre activitat quirúrgica i de consulta externa demorable", destaquen.

No obstant això, expliquen que "queden dispositius buffer que es poden desplegar i la capacitat de l'HUMT pot créixer per donar cabuda a nous malalts amb la Covid-19". "Hi ha un pla de contingència previst per activar i ampliar a cada etapa", diuen des de l'hospital, que també assegura que compten amb un dispositiu de contingència preparat per ampliar l'UCI si cal.

"Hores extraordinàries"

"Estem reforçant la plantilla per adaptar-la a les necessitats de cada moment durant aquesta tercera onada, igual que es va fer en les altres dues", comenten. "També estem recol·locant a professionals dels diferents serveis assistencials en els dispositius d'atenció a pacients Covid, modificant els horaris de treball per disposar de més hores efectives de feina i demanant als professionals la realització d'hores extraordinàries", admeten.

En aquesta línia, en les últimes setmanes MútuaTerrassa ha incorporat a la plantilla estudiants d'infermeria per reforçar els diferents dispositius assistencials. Pel que fa a professionals jubilats, "en aquesta tercera onada s'ha ofert incorporar-los a l'equip assistencial, en el moment que sigui necessari, tal com es va fer durant la primera onada", detallen.

D'altra banda, davant de veus que diuen que des de Mútua s'ha vacunat a professionals sanitaris que ja no formen part de la plantilla, el centre es defensa assegurant que segueixen estrictament els criteris determinats pel Servei Català de la Salut. "Això vol dir tots els professionals en actiu, incloses persones prejubilades, i totes aquelles persones jubilades que, de manera voluntària, i d'acord amb el que indica la resolució SLT/2734/2020, de 30 d'octubre del Servei Català de Salut, siguin contractades com a reforç de l'equip assistencial", especifiquen, alhora que informen que no han tingut dosis sobrants.