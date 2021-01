Tres persones denunciades per incomplir les restriccions de contenció del virus

22.01.2021 | 04:00

La Policia Municipal va interposar el dimecres tres denúncies a ciutadans per incumplir les restriccions sanitàries. Una persona va ser multada perquè circulava per la via pública sense dur la mascareta posada. També va ser sancionat el propietari d'un bar al carrer de Xúquer: segons la policia, al local hi havia cinc persones consumint fora de l'horari permès. La tercera denúncia va ser per incumplir el toc de queda: la va rebre un ciutadà enxampat quan anava pel carrer Ample, a les 11.45 de la nit.