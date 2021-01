Protesta de la PAH al Raval de Montserrat

Redacció

22.01.2021 | 11:55

Avui, a les onze del matí, la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) de Terrassa ha dut a terme una protesta davant de l'Ajuntament per denunciar el que consideren "un nou atac del PP a la Llei 24/2015" (la llei de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica).

Des de la plataforma apunten que "recentment han sabut que el Tribunal Constitucional pot emetre una sentència la setmana vinent, retallant la llei catalana contra els desnonaments". En aquest sentit, la PAH demana el Govern de l'Estat i a la Generalitat que arribin a un acord "per blindar l'esmentada llei d'aquest nou atac", indiquen.

Aquest matí, la PAH ha convocat cassolades amb aquest motiu a diverses ciutats de Catalunya.