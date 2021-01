Imatge de l'acte de presentació de la campanya de l'any passat. Arxiu Imatge de l'acte de presentació de la campanya de l'any passat.

Obert el concurs per al disseny del cartell del Dia de la Dona

Redacció

21.01.2021 | 20:30

El Servei de Polítiques de Gènere de l'Ajuntament de Terrassa i l'Escola Municipal d'Art i Disseny tornen a col·laborar, per segon any consecutiu, en la realització del cartell commemoratiu del Dia internacional de les dones, que tindrà lloc el pròxim 8 de març. De fet, el Consistori ja ha obert el termini de presentació dels dissenys per al concurs de cartells de la campanya. L'objectiu és promoure la participació de tot l'alumnat de primer curs del departament de Gràfica Publicitària de l'Escola Municipal d'Art i Disseny, format per joves d'entre 18 i 20 anys. De la mateixa manera, el concurs s'obre a l'alumnat de 2n i 3r curs, d'una forma...