L'associació Sanfilippo organitza diumenge un concert-vermut solidari

21.01.2021 | 20:29

Aquest diumenge, a les dotze del migdia, després d'onze mesos sense celebrar esdeveniments a causa de la pandèmia, l'associació Sanfilippo Barcelona organitza un concert-vermut solidari a la sala Legends (carretera de Montcada, 666). Hi actuarà la banda oficial de l'entitat, Commando (un tribut a Ramones), i el grup Rocker@s. Amb l'entrada, a un preu de 10 euros, els assistents obtindran un número per al sorteig d'un lot relacionat amb el món de la música del nostre país. També hi haurà un estand on poder comprar el llibre "Músicos en cuarentena", escrit durant els tres mesos de confinament per 62 artistes, cantants i fotògrafs. Tant la...