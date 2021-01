Ballart alerta del perill d'obrir missatges o correus desconeguts. Nebridi Aróztegui Ballart alerta del perill d'obrir missatges o correus desconeguts.

L'alcalde recupera el seu compte d'Instagram després del ciberatac

L.H.

21.01.2021 | 20:29

Des d'ahir a migdia l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, torna a tenir el control del seu compte d'Instagram. El perfil va ser segrestat dimarts en una operació de ciberatac que va suplantar la identitat del titular, va bloquejar l'accés i va continuar amb una operació d'extorsió a la primera autoritat municipal. Fins a 600 euros van reclamar els ciberdelinqüents per retornar el control del compte a Ballart, amb l'amenaça de malmetre el perfil i eliminar els contactes. Ballart va recuperar ahir el compte d'Instagram després que Facebook, propietària de la xarxa social, es posés en contacte amb ell via correu electrònic per verificar la seva titularitat. Feta...