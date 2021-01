Junts per Terrassa vol que els jardins de la Casa Alegre obrin més hores

S.P.



22.01.2021 | 12:02

Els jardins de la Casa Alegre han anat reduint els seus horaris els últims anys. Els diumenges només són oberts d'onze del matí a dues de la tarde, i tots els festius estan tancats. Per això el grup municipal de Junts per Terrassa presentarà al pròxim ple municipal una proposta de resolució per l'ampliació del seu horari, segons ha anunciat aquest matí la seva portaveu, Meritxell Lluís. "Aquests jardins són un petit pulmó verd dins el centre, que poden ser me´s gaudits pels ciutadans", ha afirmat. Al pròxim ple, Junts per Terrassa també demanarà una nova línia d'ajudes a persones beneficiàries de prestacions socials bàsiques, i l'arranjament urgent de les llambordes en mal estat, començant per les de l'illa de vianants del centre.