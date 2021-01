La flota d'observadors ambientals registra 282 viatges cada dia

Emili González

21.01.2021 | 20:29

El juliol de l'any passat, Terrassa va estrenar un servei públic de vehicles sostenibles amb la característica que aquests porten sensors capaços d'enviar dades en temps real sobre la qualitat de l'aire. Així és possible obtenir informació, constantment actualitzada, sobre els agents contaminants que hi ha en diferents punts de la ciutat. Sis mesos després, l'Ajuntament ha fet públic un primer balanç de l'acceptació que ha tingut la idea. Fins al 17 de gener, prop de 10 mil usuaris han utilitzat el servei, impulsat per l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria en Telecomunicacions de Barcelona (Etsetb), en col·laboració amb el consistori terrassenc.

L'anomenada flota mòbil d'observadors ambientals d'ús compartit es va posar en marxa el 17 de juliol amb dos-cents patinets elèctrics, i va ampliar-se el 23 de setembre amb cinquanta bicicletes del mateix tipus. La flota creixerà els pròxims mesos amb cinquanta motos elèctriques.

En total, s'han realitzat més de 52 mil viatges (en concret, 52.543), cosa que suposa una mitjana de 282 trajectes per dia. El servei de patinet (amb quatre vegades més vehicles que les bicicletes) ha estat de llarg el més utilitzat. El mes de l'estrena, a mitjans de juliol, es van realitzar 4.414 viatges en patinet. Quan hi va haver un major nombre de trajectes en aquest vehicle va ser a l'agost, amb 10.347. Després de les primeres setmanes de funcionament de la flota, les dades mostren un cert descens en la quantitat mensual de viatges, que el setembre i l'octubre van ser de 9.621 i 9.840, respectivament. La xifra va caure una mica més el novembre (7.236) i, al gener (fins al dia 17), s'ha situat en 2.295 trajectes.

Al setembre, a la flota de patinets s'hi va sumar l'oferta de bicicletes sostenibles, que van registrar 301 recorreguts aquell mes; 745, a l'octubre; 571, el novembre; i 245, el gener (també, fins al dia 17).

En qualsevol cas, la distància, el temps i la velocitat per viatge ha anat en augment d'una manera progressiva.

1,4 kilòmetres

Aquesta opció de mobilitat sostenible està pensada per als trajectes curts. De fet, els usuaris del servei han recorregut una mitjana d'1,4 quilòmetres per viatge, amb un temps de mitjana per trajecte que se situa en poc més de nou minuts i una velocitat mitjana de 8,77 km/h. Per ara, els patinets i les bicicletes elèctriques han recorregut una distància total de 74.220 quilòmetres pels carrers de Terrassa.

El projecte de vehicles elèctrics que incorporen sensors per mesurar la contaminació té una durada d'un any. La gestió de la flota correspon a l'empresa Reby, que és l'operador que va seleccionar el departament de Telecomunicacions de la UPC, i que està estudiant ara ampliar l'àmbit de cobertura a les urbanitzacions de Terrassa i a Matadepera, amb la incorporació de les motos elèctriques.

El funcionament és senzill. Les persones usuàries poden llogar temporalment els patinets i les bicis elèctriques a través de l'aplicació de Reby, que està disponible per a mòbils amb sistema operatiu iOS-Apple- i Android.

Els patinets i les bicis es troben especialment en punts estratègics, d'alta afluència ciutadana, com ara estacions de tren, autobusos, escoles universitàries i mercats municipals, entre altres. La flota està disponible, les 24 hores, per a les persones més grans de 18 anys.

L'usuari que vol utilitzar el servei ha de connectar-se a un codi de barres que hi ha al vehicle i que li permet baixar l'"app" de Reby. En principi, el consistori va fixar un cost de 0,15 euros per cada minut del recorregut amb bicicleta i d'1 euro pel mateix temps en patinet.

Més sensors

Aquest gener, un 8 per cent dels vehicles incorporaran els sensors capaços de detectar les dades de contaminació atmosfèrica. La proposta va iniciar-se amb vint sensors.

El projecte, que és el fruit de dos anys d'investigació de la UPC, es basa en l'internet de les coses (és a dir, la connexió a la xarxa de tot tipus d'objectes), donat que els patinets i les bicis de Reby envien la seva localització cada cinc segons si el vehicle està en circulació, o bé cada 30 segons si està aparcat.

El sistema funciona gràcies a una plataforma tecnològica centralitzada, que ha incorporat les modificacions detectades en el complex sistema de recollida, enviament i processament de dades.

Són el mateixos usuaris de transport els que, amb els seus trajectes, ajuden a configurar un mapa de la contaminació atmosfèrica que hi ha a la ciutat.

Segons va assenyalar Eduard Alarcón, representant de l'Etsetb de la UPC, en la presentació del projecte el juliol passat, "Terrassa és la primera ciutat del món que s'embarca en una flota mòbil de patinets i bicicletes amb sensors que mesuren la qualitat de l'aire". Hi ha precedents similars a Suïssa, on es van incorporar aquest tipus de sensors als vehicles de recollida d'escombraries; i a Boston, als Estats Units, on es va fer el mateix, però amb els taxis elèctrics.