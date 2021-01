En cada trajecte, els usuaris inverteixen poc més de nou minuts de mitjana. Lluís Clotet En cada trajecte, els usuaris inverteixen poc més de nou minuts de mitjana.

La flota d'observadors ambientals registra 282 viatges cada dia

Emili González

21.01.2021 | 20:29

El juliol de l'any passat, Terrassa va estrenar un servei públic de vehicles sostenibles amb la característica que aquests porten sensors capaços d'enviar dades en temps real sobre la qualitat de l'aire. Així és possible obtenir informació, constantment actualitzada, sobre els agents contaminants que hi ha en diferents punts de la ciutat. Sis mesos després, l'Ajuntament ha fet públic un primer balanç de l'acceptació que ha tingut la idea. Fins al 17 de gener, prop de 10 mil usuaris han utilitzat el servei, impulsat per l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria en Telecomunicacions de Barcelona (Etsetb), en col·laboració amb el consistori terrassenc....