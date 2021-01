Despreniments a Ca n'Aurell

21.01.2021 | 20:30

Uns rebles es van desprendre d'una façana de Ca n'Aurell el dimarts de matinada. Eren les quatre quan el cos de Bombers de la Generalitat va rebre l'avís de la caiguda de trossos, que no van causar víctimes però sí que van obligar els serveis d'emergències a intervenir. Efectius de Bombers de la Generalitat es van dirigir a l'immoble afectat, situat al carrer del Doctor Salvà, per a sanejar la façana i evitar més despreniments. Van treballar, almenys, en un balcó traient trossos susceptibles de caure a la via pública. La zona més pròxima a l'edifici, a prop del carrer de Nicolau Talló, va quedar acordonada.