Control policial d'accés al Parc Natural

Redacció

21.01.2021 | 20:30

Els Mossos d'Esquadra controlaran a partir de demà els accesos al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac durant els caps de setmana. La Diputació i la Generalitat incrementaran la vigilància per fer complir el confinament municipal decretat, i ampliat, per les autoritats en les resolucions contra la propagació del coronavirus.

Es tracta, segons va dir la Diputació, de "l'establiment de mesures especials". Es dedueix que les mesures aplicades fins ara no eren eficaces. És sabut que molts terrassencs, i ciutadans d'altres localitats, continuaven accedint al Parc Natural durant els caps de setmana, sortint del seu terme municipal. Ara serà mès difícil fer-ho. La Diputació i el departament d'Interior de la Generalitat adoptaran les mesures especials "per regular l'accés al conjunt d'espais que conformen la Xarxa de Parcs naturals i evitar desplaçaments" tenint en compte el confinament municipal decretat. La nova regulació es posarà en marxa demà a punts d'entrada als parcs de la província, "especialment al Parc Natural del Montseny i al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac", i es farà amb guardes dels parcs i amb mossos i agents rurals.

L'organisme provincial ha elaborat un protocol d'actuació per regular els accesos i evitar "situacions de mobilitat sense justificació per part de ciutadans fora dels seus municipis de residència". Aquest protocol inclou la presència de guàrdia dels parcs als punts d'accés als espais naturals, i el reforç dels operatius amb controls fixos desplegats pels mossos i els agents rurals. Els controls es desenvoluparan en sis parcs naturals de Catalunya per garantir que únicament els visiten els residents de les localitats de referència.

Segons l'agència EFE, així ho va anunciar ahir el conseller d'Interior, el terrassenc Miquel Sàmper. Els dispositius es duran a terme als parcs naturals del Montseny, Sant Llorenç del Munt i l'Obac, Montserrat, la Zona Volcànica de la Garrotxa, Poblet, i els Ports. Consistiran en la ubicació estratègica d'unitats de seguretat ciutadana i de trànsit dels Mossos d'Esquadra a les principals vies d'accés a aquests espais per controlar si les persones que intenten entrar ho poden fer. El dimecres, la Generalitat va prorrogar fins al 7 de febrer les restriccions, implantades el 7 de gener.