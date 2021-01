Agents dels Mossos d'Esquadra en un control realitzat fa uns dies a Matadepera. Nebridi Aróztegui Agents dels Mossos d'Esquadra en un control realitzat fa uns dies a Matadepera.

Control policial d'accés al Parc Natural

Redacció

21.01.2021 | 20:30

Els Mossos d'Esquadra controlaran a partir de demà els accesos al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac durant els caps de setmana. La Diputació i la Generalitat incrementaran la vigilància per fer complir el confinament municipal decretat, i ampliat, per les autoritats en les resolucions contra la propagació del coronavirus. Es tracta, segons va dir la Diputació, de "l'establiment de mesures especials". Es dedueix que les mesures aplicades fins ara no eren eficaces. És sabut que molts terrassencs, i ciutadans d'altres localitats, continuaven accedint al Parc Natural durant els caps de setmana, sortint del seu terme municipal. Ara serà mès difícil...