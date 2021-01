Ciutadans reclama disposar d'una imatge "real i actualitzada" dels centres sanitaris terrassencs. Ciutadans reclama disposar d'una imatge "real i actualitzada" dels centres sanitaris terrassencs.

Ciutadans vol un informe extern dels centres sanitaris de Terrassa

Redacció

21.01.2021 | 20:30

El grup municipal de Ciutadans (C's) planteja impulsar un informe extern per comptar "amb una imatge real i actualitzada" -apunta la regidora de la formació a l'Ajuntament, Isabel Martínez- dels centres sanitaris de la ciutat. L'objectiu de l'anàlisi és "auditar-ne la situació, saber quins són els recursos existents per atendre la població i quines són les condicions de treball del personal sanitari a Terrassa". El grup portarà una proposta de resolució al ple municipal amb l'objectiu que es doni llum verda a l'estudi. Entre els motius per reclamar l'auditoria externa, Ciutadans apunta que l'esmentat servei públic està afectat a...