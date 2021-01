Esther Lao, de la Fundació Manuel Lao, i Maise Balcells, presidenta de Prodis. Esther Lao, de la Fundació Manuel Lao, i Maise Balcells, presidenta de Prodis.

Aportació econòmica de la Fundació Manuel Lao per al Vapor de Prodis

21.01.2021 | 20:29

Amb l'objectiu de sumar esforços i treballar plegats per a la ciutat de Terrassa, Prodis, entitat d'iniciativa social sense ànim de lucre destinada a l'assistència i la promoció integral de persones adultes amb discapacitat intel·lectual, malaltia mental o paràlisi cerebral, i la Fundació Manuel Lao han firmat un conveni de col·laboració que ajudarà a fer possible el Vapor de Prodis. De fet, l'acord es tradueix en una nova aportació econòmica per al projecte de rehabilitació i recondicionament de dues naus del Vapor Cortès, al barri de Ca n'Aurell, un dels projectes més importants de Prodis aquests últims anys. Les dues naus a...