Tres ingressats menys a Terrassa

Després de l'important repunt d'ingressos per Covid registrat el cap de setmana a Terrassa, ahir les dades dels hospitals marcaven un recés en l'arribada de nous pacients. Les epidemiològiques apuntaven una lleu millora, en la línia de l'evolució de la pandèmia a la resta de Catalunya. Pel que fa a la pressió assistencial als hospitals, ahir hi havia 3 persones menys ingressades, 183 enfront de les 186 de dilluns. A l'Hospital de Terrassa hi ha un pacient menys a planta i quatre positius en ingrés domiciliari que han rebut l'alta. A l'UCI, continuen els mateixos 12 pacients que dilluns. A Mútua la xifra de malalts en planta amb Covid no ha variat i s'incorpora un pacient en ingrés domiciliari. Pel que fa a les cures intensives, ahir hi havia un pacient menys a l'UCI de Mútua i els mateixos 6 positius a semiintensius. Les dades epidemiològiques mostren que a Terrassa baixa 84 punts el risc de rebrot, que se situa en 606, i la RT retalla 9 dècimes per col·locar-se en l'1,12. També baixa el percentatge de positius entre les persones que se sotmeten a prova PCR, un 7,75, gairebé un punt per sota de dilluns.