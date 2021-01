Sindicats municipals denuncien un brot de Covid a la policia

L. H. /J. Ll.

20.01.2021 | 21:11

Tres sindicats, SPL-CME, UGT i SALT, han denunciat un brot de coronavirus a la Policia Municipal de Terrassa que afecta al torn de tarda. "Des de la setmana passada hi ha vuit agents que han donat positiu i estan confinats", diu Justiniano Villarán, president de la secció sindical de l'SPL a Terrassa i delegat de prevenció al Comitè de Seguretat de l'Ajuntament.

Els primers agents van presentar símptomes com "febre, res sever". Després dels primers positius, afegeix Villarán, "han anat donant símptomes els seus companys i confirmant-se els nous contagis".

L'SPL afirma que els contagis responen a un brot a la seu de la Prefectura, "on no s'estan complint els protocols de seguretat". Villarán es queixa que "els agents dels torns de matí i de tarda es creuen a les 14 hores al vestuari" i que a les estances de la comissaria "amb aforament per a cinc persones, hi ha entre 8 i 10 treballant".

Les baixes dels agents que han donat positiu "afecten la plantilla el torn de tarda, on s'està cobrint el servei amb hores extres de reforç".

Les seccions sindicals han presentat una denúncia davant de la Inspecció de Treball. El motiu esgrimit: "La falta de mesures preventives en la Prefectura de la Policia Municipal. En el torn de tarda de policia s'ha produït un brot de Covid-19 que ha afectat una desena d'agents que s'han contagiat". L'SPL denuncia que ha demanat al govern municipal mesures com que "els relleus en els torns siguin esglaonats i que ens faciliti tests ràpids per detectar els asimptomàtics, però es neguen. Al final els hem hagut de comprar nosaltres. Molts agents se'ls fan per compte propi".

El govern negava dilluns que els contagis responguin a un brot de coronavirus. En comissió informativa, el regidor de Seguretat, Xavier F. Rivero, va afirmar, a preguntes del socialista Marc Armengol, que "en aquest moment a Policia Municipal hi ha 5 casos confirmats i dues persones de baixa per seqüeles de la primera onada". Rivero defensa que "no hi ha brot" de Covid-19 a la policia local donat que els agents infectats pertanyen "a diferents torns" i afegeix: "Tinc confiança que els policies compleixen els protocols que marca Riscos Laborals".

Respecte a les proves, el regidor recorda que "l'Ajuntament no és qui s'hauria de fer càrrec de les PCR, sinó la Generalitat o l'Estat, que les haurien de fer arribar". Rivero insisteix que qualsevol agent que tingui símptomes o sospites de contacte amb un positiu "pot anar al seu CAP de referència i li faran la prova immediatament. No haurà d'esperar". Segons l'SPL, als darrers dies s'han confirmat quatre positius més. "Com a mínim, són 15 en tota la plantilla", conclou.

Mesures

Els sindicats assenyalen que les mesures de prevenció segueixen sense aplicar-se mig any després d'un informe redactat per la mútua Egarsat i que el 12 de gener van informar el servei de prevenció de l'Ajuntament sobre el brot de contagis, demanant una intervenció.

El 15 de gener, davant l'augment de casos "i la passivitat del servei de prevenció", els agents es van organitzar per comprar tests de detecció de la seva butxaca "i anar realitzant-los de manera periòdica per a detectar casos asimptomàtics". Les mesures correctores per evitar contagis, diuen, "segueixen sense complir-se".