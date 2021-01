Javi García, secretari d'organització del PSC de Terrassa. Javi García, secretari d'organització del PSC de Terrassa.

El PSC vol recuperar la participació ciutadana

Santi Palos

20.01.2021 | 20:21

El PSC creu que l'actual govern municipal no té cap projecte de participació ciutadana en els pressupostos, i vol recuperar-la. Per això presentarà, en el ple municipal d'aquest mes, una proposta de resolució amb dos projectes, que Javi García, secretari d'organització del partit a Terrassa, va presentar ahir als mitjans. El primer projecte planteja que, en el primer semestre d'aquest any, els ciutadans decideixen inversions per un valor d'uns dos milions d'euros. "El març tindrem la liquidació del pressupost del 2020, suposem que amb un superàvit d'uns 7,5 milions, amb el que es finançarien aquestes inversions". Terrassa ja té una "llarga...