La Marató de Sang es tanca amb 500 donacions a la ciutat

El nombre de donacions d'òrgans va disminuir el 2020, un any marcat per la pandèmia. Nebridi Aróztegui

20.01.2021 | 20:21

El Banc de Sang i Teixits ubicat a Mútua Terrassa ha aconseguit l'objectiu d'arribar a les 500 donacions en la campanya La Marató de Donants de Sang de Catalunya, que ha tingut lloc entre el 8 i el 15 de gener. Des del banc de sang egarenc es mostren molt satisfets amb la quantitat de donacions aconseguides, a les quals se sumen les 71 persones que van acudir-hi a donar, però que no ho van poder fer; i també als 45 usuaris que han donat sang per primer cop. Al conjunt de Catalunya, la campanya ha aconseguit 9.450 donacions, prop de les 10 mil que s'havia marcat com a objectiu. Cada dia es necessiten mil donacions de sang per cobrar les necessitats als hospitals.