Jordi Noguera, nou coordinador local de JxC

Redacció

20.01.2021 | 20:21

Junts per Catalunya va celebrar el seu congrés fundacional el mes de juny i, set mesos més tard, Terrassa culmina la implantació de la nova formació a la ciutat amb l'elecció de la seva primera executiva. Jordi Noguera serà el nou coordinador local de JxC després d'obtenir el suport del 91,07 per cent dels vots emesos. Les eleccions han estat telemàtiques i la militància ha pogut dipositar el seu vot entre els dies 18 i 19 de gener. Noguera encapçalava l'única candidatura a la direcció de Junts per Catalunya a Terrassa. El seu equip està integrat per 12 membres provinents de diferents àmbits, com l'associatiu i el polític. Pel nou...