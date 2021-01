Cs demana al CST un llistat dels receptors de les 262 vacunes

Redacció

20.01.2021 | 21:11

El grup municipal de Ciutadans ha demanat al Consorci Sanitari que li faci entrega "per escrit" d'un llistat amb "la relació de patologies i grups d'edat" de les persones que van rebre la setmana passada les dosi sobrants de la vacuna de Pfizer contra la Covid. La petició la fa extensiva a la regidora de Salut de l'Ajuntament de Terrassa, Mònica Polo.

El gest es va produir ahir en el decurs de la reunió telemàtica mantinguda per representants del Consorci Sanitari i els grups municipals. La trobada responia a la polèmica al voltant de la distribució de 262 dosis de la vacuna de Pfizer que van sobrar a l'Hospital de Terrassa i quins van ser els receptors, entre els quals, segons fonts sanitàries, hi havia metges jubilats.

Valoració positiva

El Consorci valora "positivament" la trobada amb els grups municipals. El centre va explicar als partits com s'ha fet la campanya de vacunació al CST a tots els professionals i com es va gestionar el canvi de protocol que va generar l'excedent de vacunes. Amb l'arribada de vials amb sis dosis, en lloc de les cinc habituals, el nombre de vacunes superava el de receptors programats. Les vacunes caducaven dilluns 11 de gener, el que va portar al centre a cercar receptors alternatius.

L'hospital de Terrassa va explicar ahir els criteris per dispensar les dosi sobrants "sense llençar-ne cap", amb una primera crida als professionals restants sense vacunar i, posteriorment, vacunant pacients de l'àrea sociosanitària, pacients de risc "per edat o malaltia crònica", afirma.

Esforç logístic important

"Entenem que s'ha fet un esforç logístic molt complex", comentava ahir el portaveu municipal de Ciutadans, Javier González. El polític creu que l'Hospital de Terrassa va distribuir les dosis sobrants "amb la millor de les voluntats, però el procés ha pogut donar lloc a picardies". El regidor diu que de l'explicació d'ahir "han quedat dubtes" i ara "el llistat ens permetrà comprovar si els perfils dels receptors responen als criteris de priorització".

González explica que hi ha professionals del CST "amb familiars directes amb malalties molt greus per a qui han demanat la vacuna i se'ls ha dit que no". Persones que estan "alarmades per la possibilitat que les dosis sobrants hagin anat a gent que no respon als perfils prioritaris". Per al portaveu, "aquest és un tema que va més enllà de l'ètica".