Ballart torna a Instagram

21.01.2021 | 16:00

L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, torna aquest migdia a Instagram amb el nom jordiballartpastor. Amb la frase "Ja he pogut recuperar el meu compte!" sobre un fons lila, Ballart comparteix amb els seus gairebé 24 mil seguidors la notícia de la recuperació del seu perfil, després de ser víctima d'un ciberatac amb extorsió econòmica. Ballart va veure dimarts com suplantaven el seu nom a la xarxa i bloquejaven el seu compte, al que no va poder accedir durant tot el dia d'ahir.