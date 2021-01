Autoritzar els desplaçaments entre municipis

21.01.2021 | 04:00

El Gremi de Professionals de la Imatge de Catalunya, integrat a la patronal Cecot, s'ha dirigit aquesta setmana per carta al conseller d'Empresa, Ramon Tremosa; al d'Interior, Miquel Sàmper; i a la titular de Salut, Alba Vergés, per demanar-los que autoritzin els desplaçaments entre municipis per a usuaris amb tractaments periòdics. Recordem que les mesures anticovid establertes pel Govern fixen que no es pot sortir de la localitat de residència sense una causa justificada. Segons el gremi, el sector ofereix determinats serveis equiparables a l'àmbit parasanitari, que es presenten per la via del tractament amb una periodicitat preestablerta. El confinament municipal impedeix -diuen- que el servei es doni a clients d'altres municipis al propi de l'establiment. A més, el Gremi apunta que a Catalunya hi ha més de 3 mil centres d'estètica professional, que donen feina a unes 10 mil persones.