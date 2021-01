Se sortegen les meses electorals a Terrassa

20.01.2021 | 20:21

L'Ajuntament de Terrassa va acollir ahir el tradicional tràmit de sorteig dels membres de les meses electorals de les eleccions catalanes previstes pel 14-F, a l'expectativa del que resolgui el TSJC sobre els recursos contra el decret de la Generalitat que les posposava al 30 de maig. Els ciutadans poden consultar el llistat de les persones que hauran de formar part de les meses bé com a titulars o suplents al web municipal Terrassa.cat. A partir d'ara s'obre el període per presentar al·legacions. Els ciutadans escollits com a membres de les meses tenen fins al 30 de gener per recórrer la decisió davant la Junta Electoral de Zona.