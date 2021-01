Activen els ajuts al comerç

21.01.2021 | 04:00

El Departament d'Empresa I Coneixement ha activat la línia de 15 milions d'euros per als comerços tancats del 7 al 24 de gener, d'acord amb les restriccions aprovades pel Procicat. El DOG va publicar ahir les bases dels ajuts, que s'articulen a través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda i que s'obrirà els dies vinents. Els beneficiaris són autònoms i pimes de comerç al detall afectat per l'ordre de tancament sanitari. Els ajuts seran una aportació per establiment de 3.750 euros. En concret, se'n podran beneficiar establiments comercials de productes no essencials de més de 400 metres quadrats i les botigues de productes no essencials de centres i galeries comercials. Les sol·licituds seran telemàtiques al Canal Empresa. Caldrà fer una declaració responsable i adjuntar dues fotos de l'establiment.