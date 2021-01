20.01.2021 | 04:00

La Policia Municipal va interposar entre dilluns i la matinada d'ahir un total de vuit denúncies per incomplir les restriccions per contenir la Covid-19. Una d'aquestes denúncies va ser per a una persona que es trobava a la via pública sense la mascareta posada, tres a la propietària d'un bar situat al carrer de Watt, amb el carrer de Marconi, i als dos clients que hi havia consumint a l'interior, a les 20.10 h, en horari no permès; i quatre per a persones que circulaven per la via pública sense causa justificada en toc de queda.