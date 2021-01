Terrassa sorteja avui els membres dels col·legis electorals

20.01.2021 | 04:00

La decisió del TSJC de mantenir la primera convocatòria electoral catalana pel 14-F empeny als ajuntaments a una cursa contrarellotge per complir amb els terminis electorals. A partir d'avui, tot es precipita si es vol resoldre els procediments previs a la votació en temps i forma, de manera que el procés no trepitgi en fals i acabi en recursos.

El primer que han de fer els municipis és sortejar els membres de les meses electorals avui. Terrassa ho farà aquest matí. Les juntes electorals de zona tenen de límit fins dissabte per notificar els nomenaments als ciutadans. Els que no puguin participar, tenen fins al 30 de gener per presentar al·legacions.

La pandèmia obliga extremar la seguretat als col·legis electorals, on els membres de les taules disposaran de quatre mascaretes durant la jornada i una pantalla facial. A banda, se'ls facilitarà gel hidroalcohòlic, una mascareta FFFP2 i guants per fer el recompte al final de la jornada.

La mesura del TSJ reactiva també la publicació de candidatures al Diari Oficial de la Generalitat i l'entrega, avui, de les paperetes a les formacions per la seva impressió i posterior distribució. Avui s'hi han de conèixer també els espais electorals que cada junta electoral de zona assigna als partits i els espais per la celebració d'actes electorals durant la campanya.