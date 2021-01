Set denunciats per mancar de l'ITV

20.01.2021 | 17:58

La Policia Municipal va denunciar aquest dimarts set conductors per manca de l'ITV als vehicles. Les denúncies es van interposar en un control de pas realitzat per la policia a l'avinguda del Vallès. En el mateix operatiu es va multar un conductor que no havia fet el curs de sensibilització després de tenir una suspensió del permís de conduir. Els agents van formular una altra sanció, en aquest cas singular: un passatger duia els peus a sobre del quadre de comandament, fet que suposa una infracció lleu.