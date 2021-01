Segresten el compte d'Instagram de l'alcalde i l'extorsionen

20.01.2021 | 15:41

L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha denunciat ser víctima d'un ciberatac amb extorsió econòmica. Des d'aquest matí, el compte d'Instagram de Ballart ha estat segrestat, amb la suplantació de la seva identitat i la impossibilitat d'accedir-hi. La identitat habitual de l'alcalde, jordiballartpastor, ha estat eliminada i suplantada per jordiahbensjeyts. Fa uns segons ha estat de nou modificada la identitat per sjakslaslasoqoskks... en una maniobra clar perquè ningú pugui trobar el compte per la identitat de l'alcalde i no pugui ser bloquejada o denunciada.

"M'han segrestat el compte d'INSTAGRAM i no hi tinc accés", ha piulat l'alcalde al seu compte de twitter, on explica que està "patint extorsió amb missatges on se m'exigeixen quantitats elevades de diners per poder-lo recuperar".

La primera autoritat municipal ha denunciat el ciberatac als Mossos d'Esquadra i ha comunicat l'atac al Major Trapero, cap de la policia autonòmica, i al conseller d'Interior, el terrassenc Miquel Sàmper.