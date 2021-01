Se salta el toc de queda i dona positiu en cocaïna

20.01.2021 | 18:13

El conductor d'un vehicle ha estat denunciat avui per partida doble: no complia el toc de queda i ha donat positiu en consum de cocaïna. Agents locals han aturat el vehicle a la plaça de l'Aigua a les 0.40 de la matinada, durant un control. Han apreciat en el conductor símptomes de trobar-se sota els efectes de substàncies tòxiques i l'han traslladat a la Prefectura per realitzar les proves pertinents. Ha donat positiu en cocaïna. Durant el dimarts i la matinada d'ahir, la Policia Municipal va interposar set denúncies per incompliments de les restriccions anti-Covid.