El PSC vol recuperar la participació ciutadana

Santi Palos

20.01.2021 | 13:15

El PSC portarà al pròxim ple municipal la proposta de dos projectes que volen recuperar la participació dels ciutadans en els pressupostos municipals. Un d'ells, pensat pel primer semestre d'aquest any, planteja que els terrassencs decideixin inversions per un valor de dos milions d'euros. L'altre té com a objectiu que els ciutadans puguin participar en l'elaboració del pressupost ordinari de l'any 2022, la qual cosa "seria una novetat. A Terrassa no tenim cap mena d'experiència de participació en el pressupost ordinari, i seria interessant", ha afirmat aquest migdia Javi García, secretari d'organització del PSC, en la presentació de la proposta.

ue