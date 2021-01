Protesta del sector de la perruqueria i l'estètica al Raval

Emili González

20.01.2021 | 11:29

Desenes de professionals del sector de la perruqueria i l'estètica de Terrassa s'han concentrat a les 10 del matí al Raval de Montserrat per demanar una rebaixa de l'IVA del 21 al 10 per cent, cosa que podria millorar la difícil situació per la qual travessen molts negocis, agreujada per la baixada de l'activitat a causa per la pandèmia. Les plataformes "Creure en nosaltres" i "Perruquers units d'Espanya" han organitzat la protesta, que de fet es desenvolupa avui a més de setanta ciutats de l'Estat.

"Demanem recuperar l'IVA reduït del 10% com a sector essencial que durant la pandèmia ens han dit que som, i ja que havíem tingut, però que el Govern del PP ens va apujar el 2012 d'una forma temporal", ha explicat Dámaris Garrido, coordinadora a Terrassa de la plataforma, que calcula que fins a 18 mil establiments de perruqueria i estètica han hagut de tancar a Espanya l'últim any.