Protesta, avui, del sector de la perruqueria i l'estètica

20.01.2021 | 04:00

Avui, a les deu del matí, al Raval de Montserrat, hi haurà una concentració del sector de la perruqueria i l'estètica per reclamar la recuperació de l'IVA reduït, del 10 per cent, en els serveis d'imatge personal. La protesta, organitzada per les plataformes Creure en nosaltres i la Plataforma de perruquers units d'Espanya, reclama la rebaixa de l'IVA al sector "per salvar el màxim nombre possible d'empreses i llocs de treball en un moment dramàtic". La mobilització tindrà lloc en més de 75 ciutats espanyoles.