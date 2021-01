Pere Aragonès, president en funcions de la Generalitat, al Parlament . Quique Garcia Pere Aragonès, president en funcions de la Generalitat, al Parlament .

El Govern reactiva el 14-F, però alerta del risc sanitari

L.H. /Agències

19.01.2021 | 20:25

El Govern ha acordat "reactivar tots els procediments" per preparar les eleccions del 14-F, encara que ha alertat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) dels "riscos" sanitaris que implica celebrar-les en aquella data. L'executiu responia d'aquesta manera al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que ahir va suspendre cautelarment el decret del Govern del divendres passat que ajornava les eleccions autonòmiques catalanes al proper 30 de maig, amb el que de moment manté en vigor la convocatòria del 14F. En una interlocutòria, que no es pot recórrer, l'alt tribunal català accepta la mesures cautelaríssimes sol·licitades per...