La Filmoteca revisa un clàssic polèmic

"Perros de paja"

Dolors Font

19.01.2021 | 20:25

Aquesta tarda toca clàssic a la Filmoteca. El títol escollit avui és "Perros de paja", una pel·lícula molt polèmica sobre el tema de la violència. La sessió, en versió original subtitulada, començarà a les 19,30 hores al cinema Catalunya.

Sam Peckinpah (1925-1984) és el director i guionista del film, basat en la novel·la "The siege of Trencher's Farm" de Gordon M. Williams. Dustin Hoffman, aleshores molt de moda gràcies als èxits de "El graduado" i "Midnight cowboy", interpreta el paper protagonista, un home en principi pacífic que acabarà reaccionant de manera extremadament violenta a les provocacions que rep per part del seu entorn.

La pel·lícula és força polèmica ja que per a alguns és una magnífica reflexió sobre la violència mentres que per d'altres resulta masclista i fins i tot hipòcrita. Això si, tothom coincideix en què és molt pertorbadora, en què Dustin Hoffman fa una excel·lent interpretació i en què està ben rodada i muntada. Peckinpah va obtenir el premi de la Crítica de Kansas al millor director de 1971.

De fet, tota la carrera de Peckinpah va estar marcada per la polèmica ja que les seves obres es caracteritzaven per ser molt violentes, si més no les cinematogràfiques, ja que també va dirigir altres coses, com ara videoclips de John Lennon, justament un pacifista.

En el seu moment, la banda sonora de "Perros de paja" va ser "nominada" als Oscar. L'autor era Jerry Fielding (1922-1980), un músic de jazz perseguit per les seves idees polítiques progressistes que va col·laborar assíduament amb Sam Peckinpah i que també va signar bandes sonores de films de Preminger, Dalton Trumbo o Clint Eastwood, entre d'altres, així com d'alguns capítols de sèries televisives tan famoses com "La conquista del espacio" ("Star Trek") o "Misión: imposible".