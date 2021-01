Denunciat per anar dues persones en patinet i per desobediència

20.01.2021 | 04:00

Una patrulla de la Policia Municipal va observar dilluns a les 18.15 h a dues persones que circulaven damunt del mateix patinet elèctric pel carrer de Vallparadís. Quan els agents els van indicar que s'aturessin, van fer cas omís a les instruccions. Finalment, els agents van aturar i identificar als implicats i van interposar una denúncia al conductor per circular duent una persona en el patinet i també per desobediència. La normativa de la DGT que regula els Vehicles de Mobilitat Personal (VMP) estableix que només pot circular una persona per vehicle.