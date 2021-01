L'estudi ambiental del IV Cinturó torna a caducar

El IV Cinturó, al seu pas per Terrassa.

19.01.2021 | 20:42

La Campanya Contra el Quart Cinturó (CCQC) ha remès al Ministerio de Transición Ecològica un escrit demanant que resolgui la caducitat l'arxivament de l'expedient ambiental del tram Terrassa Granollers del IV Cinturó. L'entitat entén que l'expedient s'ha de retrotraure al tràmit inicial, ja que ha expirat el termini per sol·licitar una pròrroga.

L'adjudicació de la redacció de l'estudi informatiu i l'estudi d'impacte ambiental de la B-40 o IV Cinturó fou anunciada al BOE el 22 de desembre de 2017 i, quatre mesos més tard, el 30 d'abril de 2018, el Ministerio de Medio Ambiente inicià el període de consultes ambientals per determinar l'abast de l'estudi d'impacte ambiental. El document es va enllestir l'octubre de 2018 i la seva validesa era de dos anys. "Tenint en compte la suspensió de terminis administratius que el Gobierno decretà des de mitjans de març fins a principi de juny de 2020, aquest document d'abast perdé la validesa a l'entorn del Nadal de 2020", afirma la CCQC.

En conseqüència, l'estudi informatiu del tram Terrassa-Granollers del IV Cinturó no pot ser sotmès a informació pública sense l'estudi d'impacte ambiental pertinent. El Ministerio de Transportes, doncs, haurà de tornar al punt zero i iniciar de nou la tramitació ambiental.

No és la primera vegada que al Govern central li caduca la tramitació del projecte de tancament del IV Cinturò fins a Granollers. A l'abril de l'any 2010, el Ministerio de Foment va declarar caducades les consultes ambientals fetes l'any 2004, tot i que al juliol del mateix any va rectificar i va donar per vàlid el procediment. El desembre de 2012, a instàncies de la CCQC, el ministeri va tornar a resoldre la caducitat de l'expedient ambiental de l'estudi informatiu.