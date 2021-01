Els ingressos repuntaran i Salut demana un nou "esforç" 

Redacció / Agències

18.01.2021 | 20:42

El Departament de Salut de la Generalitat preveu unes setmanes vinents de molts ingressos de malalts Covid als hospitals i ha demanat un "últim esforç" als ciutadans fins a octubre o desembre d'aquest any.

Les xifres de contagis de Covid-19 a Catalunya han començat un tímid descens les últimes hores per bé que "encara queda molt fins a arribar a una relativa estabilitat", va valorar ahir dilluns el coordinador de la Unitat de seguiment d'aquesta malaltia, Jacobo Mendioroz.

La consellera de Salut, Alba Vergés, i Jacobo Mendioroz van informar ahir de la situació epidemiològica de Catalunya, on preocupa l'increment de casos positius a la Regió Metropolitana Sud (Baix Llobregat i altres zones), a les Terres de l'Ebre i també a Figueres (Alt Empordà) i Olot (Garrotxa).

Mendioroz va indicar que a diverses poblacions d'aquestes zones es dóna el component socioeconòmic de vulnerabilitat que fa que molts veïns d'aquestes no puguin teletreballar i s'han d'exposar més al virus per aconseguir el manteniment de les seves famílies.

Vergés valora, per la seva banda, que "estem en un nivell de contagi altíssim" i que amb probabilitat se superarà el pic aconseguit en la segona onada de la pandèmia, el novembre passat. Mendioroz ha afirmat que probablement se superaran els 4.000 ingressos als hospitals i més de 700 pacients a les UCI .

En el mateix sentit, Mendioroz recorda que quan es va iniciar la segona onada del virus "estàvem molt millor" assistencialment que quan ha començat la tercera.

És per això que la consellera Vergès va demanar ahir un esforç més per frenar la corba ascendent. "Necessitem aturar el creixement i començar a baixar les xifres de la pandèmia que són molt altes. És del tot necessària aquesta pròrroga de les mesures anti-Covid una setmana més".

Mendiroz va insistir que "és el moment de fer un últim esforç fins a octubre o desembre, per aconseguir sortir-ne tan bé com sigui possible".

Aquesta setmana Salut valorarà si les últimes mesures adoptades el passat 7 de gener i prorrogades una setmana més comencen a donar resultats positius.

A l'Alt Pirineu, on es van prendre mesures restrictives amb anterioritat, l'epidèmia evoluciona "favorablement" i a la Cerdanya i el Ripollès ja es comença a notar un descens dels casos, mentre a la resta de Catalunya la situació és més homogènia, amb brots a Figueres i Olot, Badalona i Sant Cugat del Vallès.

Les dues zones que més preocupen avui són Terres de l'Ebre, on han augmentat els casos a Amposta i Tortosa, i la Regió Metropolitana Sud, amb l'Hospitalet de Llobregat, Castelldefels i Cornellà, on hi ha un "important component de vulnerabilitat social", com ja va passar a l'estiu.

El coordinador va demanar ahir que es protegeixi aquests veïns de zones més vulnerables en termes socioeconòmics i no només de salut perquè molts d'ells no es poden aïllar i han d'anar a les seves feines presencials sí o sí.

Mentrestant, s'avança en la vacunació. La consellera de Salut ha explicat que ja s'ha administrat la primera dosi de la vacuna contra la Covid-19 a pràcticament la totalitat de residències del país, exceptuant algunes residències vermelles que han tingut brots i que han hagut d'ajornar uns dies la vacunació. I paral·lelament, aquest cap de setmana ja s'ha començat a administrar la segona dosi en residències de Catalunya.

3.758 vacunats a Terrassa

Els equips de vacunació de Catalunya, que diumenge ja van posar 145 segones dosis de la vacuna anti-Covid, han injectat la primera dosi a 144.801 persones, d'aquestes 4.428 ahir, amb la qual cosa han inoculat la vacuna a un 1,9 % de la població total catalana.

Del total de persones vacunades fins ahir a Catalunya, 18.177 han estat inoculades a la ciutat de Barcelona, 3.758 a Terrassa, 2.347 a Sabadell, 2.430 a l'Hospitalet de Llobregat, 2.083 a la ciutat de Lleida, 1.995 a Badalona, 1.625 a Tarragona, 1.486 a Reus, 1.158 a Girona, 1.064 a Mataró i 1.306 a Sant Cugat del Vallès.