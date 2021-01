Una infermera prepara una dosi de vacuna per administrar a un professional sanitari Alberto Tallón Una infermera prepara una dosi de vacuna per administrar a un professional sanitari

Els ingressos repuntaran i Salut demana un nou "esforç"

Redacció / Agències

18.01.2021 | 20:42

El Departament de Salut de la Generalitat preveu unes setmanes vinents de molts ingressos de malalts Covid als hospitals i ha demanat un "últim esforç" als ciutadans fins a octubre o desembre d'aquest any. Les xifres de contagis de Covid-19 a Catalunya han començat un tímid descens les últimes hores per bé que "encara queda molt fins a arribar a una relativa estabilitat", va valorar ahir dilluns el coordinador de la Unitat de seguiment d'aquesta malaltia, Jacobo Mendioroz. La consellera de Salut, Alba Vergés, i Jacobo Mendioroz van informar ahir de la situació epidemiològica de Catalunya, on preocupa l'increment de casos positius a la Regió...