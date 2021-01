Circulava amb un nadó sense sistemes de protecció

18.01.2021 | 20:42

Una dotació de la Policia Municipal va aturar diumenge, a les 16.14 h, un vehicle que circulava pel carrer de Concepció Arenal del barri de Can Palet amb un nadó com a passatger sense cap sistema de retenció homologat. Els agents van denunciar al conductor del vehicle per una infracció contra la seguretat viària. També van interposar una denúncia a un dels acompanyants per falta de respecte als agents, per negar-se a identificar-se i per no dur la mascareta obligatòria per la Covid-19.