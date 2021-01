Aquest divendres es presenta el llibre "Ubuntu: La república del bé comú", de Raül Romeva

19.01.2021 | 11:51

La Coral dels Amics, al carrer de Pantà, acollirà aquest divendres, a les 18.30 h de la tarda, la presentació del llibre "Ubuntu: La república del bé comú", escrit per Raül Romeva des de la presó. Parlaren del llibre l'eurodiputada, Diana Riba, la regidora Elisenda Alemany, i la candidata a les eleccions vinents per ERC al Parlament de Catalunya, Montse Font. L'acte està organitzat per Esquerra Republicana amb la col·laboració de la Llibreria Cinta. L'aforament és limitat i és per això que la presentació serà retransmès a través de les nostres xarxes socials i també, a través de les xarxes socials de la Llibreria Cinta.