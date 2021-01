54 denúncies aquest cap de setmana per incomplir les mesures de la Covid-19

Per incomplir les mesures de la Covid-19

19.01.2021 | 04:00

La Policia Municipal de Terrassa va interposar el cap de setmana un total de 54 denúncies per incomplir les restriccions per contenir la Covid-19. D'aquestes denúncies, n'hi ha 13 que corresponen als integrants d'una festa que s'estava duent a terme a l'interior d'un habitatge del carrer d'Emili Badiella, amb el carrer de Catalunya. Els agents es van presentar al domicili a les 18.30 h de diumenge després de rebre la trucada d'un veí, i van denunciar els assistents per incomplir la normativa per contenir la Covid-19. Altres nou denúncies s'han interposat a ciutadans i ciutadanes que circulaven per la via pública sense dur la mascareta posada, 13 a ciutadans que es trobaven al carrer sense causa justificada en horari de confinament nocturn i 10 a un grup de persones que es trobava dissabte, a les 17.37 h, consumint begudes alcohòliques al camí dels plans de Can Bonvilar. També es van interposar nou denúncies al propietari i participants d'una festa que s'estava realitzant diumenge, a les 20.42 h, a l'interior d'un bar del carrer d'Arenys de Mar, amb el carrer de Sant Feliu de Llobregat.