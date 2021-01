19.01.2021 | 04:00

Ahir, les dades de TraçaCovid a l'àmbit d'educació informava de 28 grups confinats a Terrassa a primària i secundària. Les dades publicades eren les següents: Airina (1), La Llar (1), Cultura Pràctica (1), Bisbat d'Ègara (2), Escola Joan XXIII (1), Mare Déu de Montserrat (1), Escola Pia (3), Institut Cavall Bernat (1), Institut Terrassa (1), Institut Blanxart (1), Institut Santa Eulàlia (3), Joaquima de Vedruna (2), L'Heura (1), Giravolt (1), Mare de Déu del Carme (4), Sagrat Cor (3) i Vedruna (1). L'estadística diu, doncs, que hi ha un 14 per cent dels centres educatius a la ciutat que tenen un grup confinat. D'ençà que va començar el curs, de moment, a Terrassa no ha tancat cap centre educatiu. I és que el nivell d'incidència, sobretot a infantil i primària és poc rellevant. Sí que la Covid té més impacte a l'alumnat de més edat, els que estudien ESO, batxillerat, cicles i universitat. En aquestes etapes, però ja es va dissenyar un pla de docència telemàtica per si de cas.