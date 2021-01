Victòria per 2 a 0 davant del Valls d'un Terrassa que recupera el segon lloc

Futbol. Tercera Divisió

Jordi Guillem

17.01.2021 | 20:08

Guanyar o guanyar. Al Terrassa FC no li valia cap altre resultat davant de la visita del penúltim classificat, el Valls, al Camp Olímpic. I els homes que prepara Juanjo García ho han aconseguit en un duel poc vistós però molt pràctic. Al minut 11, Jaume Pascual, el millor futbilista del partit, ha perdonat sol davant del porter visitant Gonzo. Però la insistencia dels locals era absoluta i set minuts després el balear s'ha encarregat d'obrir el marcador després d'una precisa passada del lateral dret Salva.Jaume ja va marcar a Valls en el debut del campionat i acumula quatre dianes a la lliga. Als de Juanjo García, que ha sumat la seva primera victòria com a entrenador del Terrassa després de debutar perdent davant del Manresa, el gol els ha permès treure's molta pressió del damunt.

Han continuat dominant, però no han sabut generar massa perill davant dels de la capital de l'Alt Camp, un rival molt innocent en atac que gairebé no ha donat feina al porter Ortega. Calia rematar el partit, però, amb un segon gol que no arribava. García ha mogut la banqueta donant entrada a futbolistes de perfil ofensiu, però el gol de la tranquilitat no pujava al marcador. Quan s'exhauria el temps, el lateral dret del Valls Riki ha inquietat els terrassistes amb un llançament de falta que se n'ha anat fora. I sense solució de continuïtat, una combinació a la contra entre el debutant Iván Agudo, que ha jugat els tretze minuts finals, i Albert López, ha significat el 2 a 0 definitiu.

El millor d'aquest primer partit de la segona volta han estat els tres punts, que retornen el Terrassa FC a la segona posició del subgrup "A" i el deixen amb 20 punts, a només un de distància del líder, un Europa que ha jugat, però, dos partits menys. El proper cap de setmana, al Terrassa li toca descansar.