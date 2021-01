Xavier Lleonart s'incorpora a l'equip directiu de MC. Nebridi Aróztegui Xavier Lleonart s'incorpora a l'equip directiu de MC.

Xavier Lleonart, nou secretari general de Metges de Catalunya

L.H.

15.01.2021 | 20:46

Els cirurgians Jordi Cruz i Xavier Lleonart han estat elegits president i secretari general del sindicat Metges de Catalunya en les eleccions celebrades dimecres 13 de gener. La candidatura guanyadora ha estat "Implicació i transparència", liderada pels dos professionals de la salut. Ha guanyat amb el 63 per cent dels vots emesos, per davant de la llista "Guanya amb nosaltres", encapçalada pel nefròleg de l'Hospital del Mar Josep Maria Puig, fins ara secretari general de Metges de Catalunya. Jordi Cruz repeteix com a president i el terrassenc Xavier Lleonart s'incorpora a l'equip directiu del sindicat com a secretari general. Lleonart és adjunt de cirurgia a Urgències de...