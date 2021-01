Un taller mecànic clandestí amb tots els empleats sense alta a la Seguretat Social 

15.01.2021 | 20:46

Negocis que funcionen, però sense la legalitat establerta. La Unitat de Delinqüència Urbana de la Policia Municipal va efectuar al llarg del matí de dijous, juntament amb Inspecció de Treball, tres inspeccions a activitats econòmiques en les quals es van detectar irregularitats laborals constitutives d'infracció contra els treballadors. Una de les inspeccions va tenir lloc a un taller mecànic que s'albirava clandestí i que tenia els treballadors sense donar d'alta a la Seguretat Social i on es feia un tractament inadequat dels residus. Les altres dues inspeccions van tenir a veure amb una obra on s'hi van trobar empleats sense assegurar i en una perruqueria que tenia un treballador sense donar d'alta a la Seguretat Social. Els agents van interposar les denúncies pertinents i van realitzar un informe al departament d'activitats i de Medi Ambient per tractament inadequat de residus en el taller mecànic.