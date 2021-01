El Departament de Salut ha posat en marxa un cribatge universal amb PCR a les residències. Alberto Tallón El Departament de Salut ha posat en marxa un cribatge universal amb PCR a les residències.

Les residències faran un test ràpid d'antígens als visitants

15.01.2021 | 20:46

El Departament de Salut va anunciar ahir que farà un test ràpid d'antígens (TAR) a totes les persones que visitin els usuaris de residències. Si el resultat del cribratge és positiu, no s'autoritzarà la visita i es derivarà el familiar al seu centre d'atenció primària. Aquesta és una de les novetats del pla per intensificar les mesures encaminades a frenar el creixement de contagis de la Covid-19 en aquesta fase d'alta transmissió comunitària. Salut també ha posat en marxa un cribratge universal amb PCR (mitjançant una mostra nasal) per a tots els residents de totes les residències de gent gran, i als habitatges de persones amb...