La Maurina és un dels barris que es troben afectats per les interrupcions en el subministrament elèctric. Alberto Tallón La Maurina és un dels barris que es troben afectats per les interrupcions en el subministrament elèctric.

El govern local porta a la Fiscalia els talls de llum a diversos barris

Emili González

15.01.2021 | 20:46

El Govern municipal ha decidit fer un pas més davant els constants talls en el subministrament elèctric ocorreguts les darreres setmanes a diversos barris de la ciutat, i ha portat la situació a la Fiscalia per tal que investigui si les interrupcions en el servei han vulnerat drets bàsics dels ciutadans, com el de poder accedir a l'electricitat. Així ho va anunciar ahir l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, en una compareixença conjunta que va realitzar amb altres alcaldes de municipis de la comarca que també pateixen els talls de llum. D'aquesta manera, l'Ajuntament de Terrassa segueix els passos d'altres consistoris, com els de Sabadell o Figueres, que també han portat a la...