Els alcaldes vallesans reclamen millores a la xarxa

16.01.2021 | 04:00

En un roda de premsa conjunta oferta ahir, els alcaldes de municipis com Terrassa, Sabadell, Rubí, Sant Cugat, Matadepera, Barberà del Vallès, Cerdanyola i Ripollet, entre altres, van denunciar els problemes en el subministrament elèctric que pateixen a les seves localitats. A Sabadell, per exemple, els talls de llum afecten 800 famílies de barris com Ca n'Oriac, Can Puiggener, Can Rull, Torre-Romeu o l'Eixample, entre altres. A Sant Cugat es produeixen interrupcions puntuals, i tot i no tractar-se d'una situació estructural, l'alcaldessa Mireia Ingla va reclamar un servei just i eficient, i que Endesa faciliti un informe dels talls produïts. Pel que fa a Rubí, a la zona centre s'han donat més de deu incidències en els últims dos mesos, totes elles en horari comercial i durant força estona, segons va explicar l'alcaldessa de la localitat, Anna Maria Martínez. Mentre que a Badia del Vallès, Matadepera i Viladecavalls, les darreres setmanes també s'han percebut petits talls de llum en diferents barris i urbanitzacions. La majoria d'alcaldes van coincidir en reclamar a Endesa que realitzi més inversions per millorar i posar al dia la xarxa elèctrica. El president del Consell Comarcal del Vallès Occidental i alcalde de Castellar del Vallès, Ignasi Giménez, va afegir que el problema es dona a la vegada que s'encareix el rebut de la llum.