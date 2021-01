Els albergs de la ciutat atenen mig centenar de persones aquests dies

L.H.

15.01.2021 | 20:46

Creu Roja va activar el dia 5 de gener el dispositiu d'emergència pel fred i, des d'aquell moment, l'objectiu de professionals i voluntaris és que ningú dormi al carrer. Avui, unes tres persones s'han negat a anar a l'Andana o a l'alberg de Sant Pere, que s'ha habilitat com a espai d'acollida per garantir les distàncies de seguretat imposades per la pandèmia de la Covid-19.

En aquest moment la ciutat disposa de 54 places d'acollida per a persones sense llar distribuïdes als dos equipaments i totes estan plenes. Aquesta setmana ha estat necessari habilitar una sala addicional a l'alberg de Sant Pere per l'arribada de noves persones. "Estem plens -comenta l'Ester Soto, referent tècnica de programes d'atenció als sense llar i d'emergència social de Creu roja a Terrassa-, però ningú quedarà al carrer. Si és necessari habilitarem nous espais. Estem atenent a tothom que ho necessita i que vol dormir als albergs".

El dispositiu de Creu Roja està integrat per equips de tres voluntaris o professionals i un cap de grup. Habitualment patrulla un reten, però els dies de fred la dotació incorpora un segon equip. Creu Roja disposa d'una dotació d'entre 8 i 10 persones que en cas de necessitat es veu reforçat per nous voluntaris.

Al llarg de l'any els serveis fan seguiment d'una mitjana de 35 persones sense llar a la ciutat. La xifra d'individus que rebutgen anar als albergs està entre 5 i 10. Durant el dispositiu de fred, però, el nombre de persones que dormen al carrer s'ha reduït dràsticament. Creu Roja calcula que no hi ha més de tres homes que es neguen a entrar als equipaments municipals.

La tasca dels equips de Creu Roja i dels Serveis Socials s'ha intensificat aquests dies i han convençut a la majoria de les persones que dormien al ras perquè passin als albergs els dies de cru hivern.

La MOVE i el SAI

El treball social el fan de manera coordinada els voluntaris i professionals de la MOVE de Creu Roja i el Servei d'Atenció Immediata dels Serveis Socials de Terrassa. Dimecres, un dels equips que va recórrer la ciutat estava participat per un tècnic municipal del SAI.

L'objectiu és "garantir la integritat física i la salut de les persones que viuen al carrer". Un cop s'incorporen als dispositius d'acollida, com l'Andana, els tècnics treballen per trencar amb la dinàmica de pobresa severa i exclusió social que comporta la vida al carrer i elaboren itineraris d'inclusió que els permetin recuperar una vida normalitzada.

Tots els usuaris que entren a l'Andana han estat derivats dels equips de Serveis Socials o de Policia Municipal.

En la detecció de la pobresa severa i dels sense llar hi juga també un paper important la ciutadania. Els veïns dels barris i del centre de la ciutat són sensors al territori. Bona part dels nous casos atesos tenen origen en la trucada d'una persona que ha detectat algú dormint al carrer o a un vehicle.

La detecció de tots els casos és especialment important en l'actual context de pandèmia. Als albergs de la ciutat, els protocols s'han adaptat per garantir la seguretat dels usuaris i dels professionals i voluntaris. També per allunyar la possibilitat de contagi.

La necessitat de separar els llits de l'Andana per garantir les distàncies ha obligat a habilitar l'edifici de l'Ajuntament de l'Antic Poble de Sant Pere com a alberg. El menjador de l'Andana, de grans dimensions, permet centralitzar els àpats dels dos equipaments a l'edifici de l'Acondicionament. En aquest moment els dos albergs presten un servei 24 hores. Les baixes temperatures incrementen els temps d'estada dels sense sostre.